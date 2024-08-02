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Преступления Происшествия

Экс-замглаву самарского минздрава Майрамукаева вновь будут судить

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона и еще трех лиц. Об этом сообщает областная прокуратура, не приводя фамилий, однако очевидно речь идет о втором уголовном деле экс-замминистра Асланбека Майрамукаева.

Фото: Прокуратура Самарской области

По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2021 г. замминистра здравоохранения совместно с заместителем главного врача больницы имени В.Д. Середавина Алексеем Ошурковым и еще четырьмя лицами, в числе которых руководители двух коммерческих организаций, объединились в организованную преступную группу. Они создали условия, при которых к закупкам медицинского оборудования были допущены только две компании.

В результате фиктивных конкурсных процедур с аффилированными фирмами по завышенным ценам были заключены два контракта на общую сумму свыше 34 млн рублей. Ущерб от преступных действий превысил 9 млн руб., которые участники преступной группы распределили между собой.

В ходе следствия наложен арест на недвижимое имущество и денежные средства обвиняемых на общую сумму более 65 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

Руководители коммерческих организаций заключили соглашения о сотрудничестве, и дела в отношении них были выделены в отдельные производства. Одному из предпринимателей вынесен обвинительный приговор, второе дело находится на рассмотрении в суде.

Напомним, что Майрамукаев в июле выслушал приговор по другому делу - за получение взятки в особо крупном размере его приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 45 млн рублей.

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