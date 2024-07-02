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Суды Происшествия

Экс-замглавы минздрава Асланбеку Майрамукаеву дали девять лет колонии

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Октябрьский районный суд Самары вынес приговор бывшему замминистра здравоохранения региона Асланбеку Майрамукаеву. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Напомним, в 2022 г. осужденный потребовал от директора ООО "ДМ-Групп" "откат" 15 млн руб. за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 млн рублей. Деньги передавали частями по 8 и 7 млн рублей. Вторую часть бизнесмен отдавал уже под надзором ФСБ. Чиновника задержали в начале августа 2023 года.

Майрамукаева приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф 45 млн руб. и на шесть лет запретили занимать должности в органах государственной власти. Кроме того, суд сохранил наложенный ранее арест на недвижимость и деньги осужденного.

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