Откаты в 15%: заявитель по делу экс-замглавы минздрава дал показания в суде

В Октябрьском районном суде Самары под председательством федерального судьи Артема Мартынова продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-замминистра здравоохранения области Асланбека Майрамукаева.

Напомним, мужчина был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ в начале августа прошлого года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, но к концу предварительного следствия его деяния квалифицировали как получение взятки.

9 апреля на третье заседание суда под конвоем доставили свидетеля Сослана Бериева, который от дачи показаний отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции, дающую право не свидетельствовать против себя и своих близких.

Был допрошен также свидетель Артур Дроздов - московский бизнесмен, который и написал два заявления на Майрамукаева. Первое - в УФСБ, а затем для "надежности" - в самарский горотдел полиции, где велось предварительное следствие в отношении Бериева, и где сам Дроздов был в числе подозреваемых.

Как поведал свидетель, в 2023 г. деньги Майрамукаеву он передавал то в коробке с вином, то в букетах. Среди цветов для "Дианы Игоревны" он спрятал очередной транш и передал чиновнику под контролем правоохранителей. Написав заявление на замминистра, Дроздов обезопасил себя от предъявления ему статьи о даче взятки. И хотя в январе этого года уголовное преследование в отношении него было прекращено, по словам гособвинителя, этот вопрос еще находится на обсуждении.

Дроздов сообщил, что платил замминистра за получение госконтрактов на поставку медтехники для самарских лечебных учреждений. Требуемый откат, по его словам, составлял 15%. Адвокатам подсудимого так и не удалось узнать у Дроздова, от какой суммы исчислялись эти проценты — от прибыли по сделкам или от стоимости контрактов.

По словам другой допрошенной свидетельницы, за 2019–2023 гг. с фирмой Дроздова "ДМ-групп" было заключено контрактов более чем на 1,1 млрд рублей.

Интересно отметить, что на суде в качестве свидетеля был допрошен Максим Колобов — фигурант "дела Шатило", осужденный в 2019 г. за превышение должностных полномочий и пособничество в ограничении конкуренции. Тогда он руководил управлением организации обеспечения медицинской техникой департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения регионального минздрава. На данный момент срок его условного наказания и наложенных ограничений истек, и он вновь работает в том же министерстве.

Вопросы, которые защиты задавала дающим показания чиновникам, скорее всего, направлены на переквалификацию предъявленного Майрамукаеву обвинения с вымогательства взятки на мошенничество. Их смысл сводится к тому, что у подсудимого не было возможности содействовать или не содействовать заключению контрактов из-за строгости процедуры проведения торгов.

Гособвинение же старалось уличить Дроздова в том, что он, тратя миллионы на взятки, преследовал корыстные цели, а не защиту своих законных интересов.

Вызванный в качество свидетеля нынешний министр Армен Бенян в суд не явился, но, по словам председательствующего, тем не менее обязательно будет допрошен в дальнейшем.