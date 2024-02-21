Закончено расследование по делу экс-замминистра здравоохранения области Асланбека Майрамукаева

Завершено предварительное следствие по делу экс-замминистра здравоохранения области Асланбека Майрамукаева, обвиняемого в получении взятки. По словам его адвоката Андрея Карномазова, предварительное следствие окончено и материалы переданы в прокуратуру на утверждение обвинения.

20 февраля в Самарском облсуде была рассмотрена апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции о продление срока содержания Майрамукаева под стражей. Подследственный и его защита просили избрать ему меру пресечения, не связанную с помещением в СИЗО, чтобы мужчина мог вернуться к четырем малолетним детям и оказывать помощь своей престарелой матери. Однако суд в удовлетворении жалобы отказал.

Напомним, Майрамукаев был арестован в начале августа минувшего года в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В его основу легли данные о хищении бюджетных денежных средств при заключении договора поставки медицинского оборудования.

На тот момент чиновник проработал на высокой должности более четырех лет. До того он занимал кресло министра здравоохранения Северной Осетии.

Следом в отношении Майрамукаева было возбуждено еще дело о "получении взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Мошенничество с закупкой медицинского оборудования принесло казне значительный ущерб, а размер мзды, по мнению правоохранителей, составил 15 млн рублей.

В сентябре 2023 г. Майрамукаева уволили из правительства.





