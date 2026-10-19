В Чапаевске вынесли приговор женщине, годами обманывавшей государство ради выплат

Жительница Чапаевска осуждена за системное мошенничество с социальными выплатами. Суд установил, что женщина несколько лет получала пособия на основании заведомо ложных данных, общая сумма превысила 1,9 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.
Как установили в суде, еще в 2016 г. 31‑летняя женщина сообщила в органы, что у нее родился ребенок, на этом основании ей назначили социальные выплаты. Но эти данные оказались недостоверными. А в 2018 г. гражданка пошла дальше и оформила на ребенка пенсию по потере кормильца, хотя умерший мужчина не был его отцом.
В итоге сумма незаконно полученных денег превысила 1,9 млн рублей.
Суд признал ее виновной в мошенничестве при получении выплат и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. При этом отбывание срока отсрочено до тех пор, пока ее младшему ребенку не исполнится 14 лет.
Кроме того, суд удовлетворил иски о взыскании ущерба. Чтобы гарантировать возврат денег, на расчетные счета женщины наложен арест. Контроль за возмещением ущерба ведет прокуратура.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут