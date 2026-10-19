В Чапаевске вынесли приговор женщине, годами обманывавшей государство ради выплат

Жительница Чапаевска осуждена за системное мошенничество с социальными выплатами. Суд установил, что женщина несколько лет получала пособия на основании заведомо ложных данных, общая сумма превысила 1,9 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Как установили в суде, еще в 2016 г. 31‑летняя женщина сообщила в органы, что у нее родился ребенок, на этом основании ей назначили социальные выплаты. Но эти данные оказались недостоверными. А в 2018 г. гражданка пошла дальше и оформила на ребенка пенсию по потере кормильца, хотя умерший мужчина не был его отцом.

В итоге сумма незаконно полученных денег превысила 1,9 млн рублей.

Суд признал ее виновной в мошенничестве при получении выплат и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. При этом отбывание срока отсрочено до тех пор, пока ее младшему ребенку не исполнится 14 лет.

Кроме того, суд удовлетворил иски о взыскании ущерба. Чтобы гарантировать возврат денег, на расчетные счета женщины наложен арест. Контроль за возмещением ущерба ведет прокуратура.