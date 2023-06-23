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Преступления Происшествия

Дело Сослана Бериева о мошенничестве в медсфере потребовали вернуть на доследование

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 23 июня, в суде Октябрьского района Самары прошло предварительное заседание по уголовному делу о мошенничестве в медицинской сфере. Обвиняют в афере бывшего чиновника из Владикавказа Сослана Бериева и его товарища по фамилии Теляков.

Напомним, сотрудники Следственного комитета и УФСБ по Самарской области задержали Сослана Бериева в аэропорту Москвы. Мужчина является выдающимся выпускником Северо-Кавказского горно-металлургического института (о чем сообщается на сайте вуза).

"С 2010 года по настоящее время — начальник Управления информационных технологий и связи администрации местного самоуправления Владикавказа", — указывается в биографии Бериева на страничке учебного учреждения.

Во Владикавказе Бериев курировал пилотный проект "Умный город". "Целью данного проекта является повышение эффективности управления городскими ресурсами и создание условий для комфортной и безопасной жизни населения за счет внедрения информационных технологий", — рассказывали об этом проекте СМИ Владикавказа.

Также, по официальным данным на сайте оконченного Бериевым вуза, он учился вместе с замминистра здравоохранения Самарской области Асланбеком Майрамукаевым. По версии предварительного следствия, не исключено, что Бериев мог стать инициатором создания в Самарской области ООО "С-тех", которое получало госконтракты, в том числе на поставку компьютерной техники в медучреждения. Предполагается, что часть денег могли вывести и присвоить.

Бериев и его защита с обвинениями не согласны. Как пояснил адвокат Андрей Карномазов, 23 июня в суде заявили ходатайство о возврате дела на доследование.

"Мы отметили, что сторона защиты в полном объеме не ознакомлена с вещественными доказательствами. Речь идет о компьютерах и их программном обеспечении", — говорит адвокат.

По словам Андрея Карномазова, сторона обвинения ссылается на врачебную тайну. При этом, адвокат отмечает, что для доступа к базам данным требуются коды или пароли, а их защитники не требуют. Юрист говорит, что при отсутствии доступа к таким доказательствам нельзя проверить какое программное обеспечение установлено, а какое — нет.

"В итоговом обвинении вмененная сумма ущерба составляет полмиллиона. При этом обеспечительные меры наложены на имущество Бериева и второго подсудимого на сумму более 10 млн. Также мы считаем, что предъявленная поставка программного обеспечения попадает под гражданско-правовые отношения. Если получатели услуги ею недовольны, то они должны предъявить претензию в гражданско-правовом порядке", — сообщает Андрей Карномазов.

Сейчас Бериеву в качестве меры пресечения избрали запрет определенных действий. Решение по последнему ходатайству защиты пока не принято. Вероятно, суд разрешит вопрос о возврате материалов или продолжении процесса в следующем заседании.

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