Сельчанин из Волжского района обокрал трех соседей и отправится в колонию

В полицию Дубового Умета Волжского района обратились трое жителей с заявлениями о кражах. Проникнув на земельные участки, злоумышленник забрал имущество на 550 тыс. рублей.

В ходе расследования подозрения пали на ранее судимого за кражи 45-летнего местного жителя.

После задержания он полностью признал вину: пока хозяев не было дома, залезал на частное подворье и выносил вещи. Награбленное рецидивист продал, а деньги потратил.

Волжский районный суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.