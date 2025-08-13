Сельчанин из Волжского района обокрал трех соседей и отправится в колонию

В полицию Дубового Умета Волжского района обратились трое жителей с заявлениями о кражах. Проникнув на земельные участки, злоумышленник забрал имущество на 550 тыс. рублей.
В ходе расследования подозрения пали на ранее судимого за кражи 45-летнего местного жителя.
После задержания он полностью признал вину: пока хозяев не было дома, залезал на частное подворье и выносил вещи. Награбленное рецидивист продал, а деньги потратил.
Волжский районный суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы