16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина обвинили в хищении Мошенники украли у самарского врача почти 1 млн рублей В Самаре возбудили уголовное дело на молодежную компанию, напавшую на подростка Пациентка сызранской больницы похитила чужой телефон Мошенники выманили у жительницы Самары деньги, используя зеркальную копию онлайн-магазина

Преступления Происшествия

Мошенники украли у самарского врача почти 1 млн рублей

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 127
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мошенники украли крупную сумму денег у 26-летней жительницы Самары, работающей врачом в одном из медицинских учреждений, сообщает региональное ГУ МВД.

Женщине позвонили неизвестные и пообещали финансовую выгоду. Ей предлагалось пройти по отправленной в мессенджере ссылке, затем скачать банковское приложение и открыть вклад на выгодной основе. Поверив злоумышленникам, самарчанка открыла ссылку, которая, как позднее выяснилось, привела ее на сайт мошенников. 

Как только потерпевшая скачала и запустила приложение, поддельный сервис предложил авторизацию путем считывания данных с банковской карты с последующей передачей их преступникам. В одночасье женщина лишилась всех своих сбережений — свыше 900 тыс. рублей. Когда жительница Самары поняла, что не сможет вернуть деньги, обратилась за помощью в полицию. 

По данному факту возбудили уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31