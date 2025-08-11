Мошенники украли у самарского врача почти 1 млн рублей

Мошенники украли крупную сумму денег у 26-летней жительницы Самары, работающей врачом в одном из медицинских учреждений, сообщает региональное ГУ МВД.

Женщине позвонили неизвестные и пообещали финансовую выгоду. Ей предлагалось пройти по отправленной в мессенджере ссылке, затем скачать банковское приложение и открыть вклад на выгодной основе. Поверив злоумышленникам, самарчанка открыла ссылку, которая, как позднее выяснилось, привела ее на сайт мошенников.

Как только потерпевшая скачала и запустила приложение, поддельный сервис предложил авторизацию путем считывания данных с банковской карты с последующей передачей их преступникам. В одночасье женщина лишилась всех своих сбережений — свыше 900 тыс. рублей. Когда жительница Самары поняла, что не сможет вернуть деньги, обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело.