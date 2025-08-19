В Ставропольском районе женщина перевела мошенникам 1 млн рублей

В полицию обратилась 59-летняя жительница Ставропольского района. Накануне ей позвонил неизвестный под видом сотрудника "Почты России" и сообщил, что на ее имя пришла посылка. Чтобы забрать ее, нужно было продиктовать код из СМС-сообщения, что она и сделала, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Через некоторое время женщине поступил еще один звонок. Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что преступники получили доступ к ее персональным данным и пытаются снять сбережения. Чтобы их обезопасить, он убедил женщину перевести деньги на "безопасный счет". Потерпевшая поверила аферисту и перевела на продиктованный собеседником "резервный" банковский счет около 1 млн рублей, после чего последний перестал выходить на связь.

Потерпевшая поняла, что стала жертвой афериста и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.