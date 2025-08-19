Полиция предотвратила попытку мошенников похитить 350 тыс. рублей у пенсионерки из Сызрани

В Самарской области сотрудники уголовного розыска предотвратили мошенничество и спасли сбережения 75-летней женщины. Полицейские, находившиеся в банке по служебному заданию, прервали телефонный диалог женщины с аферистами и предотвратили хищение 350 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Находясь в одном из сызранских филиалов банковского учреждения, капитаны полиции Андрей Никитин и Сергей Кох осуществляли оперативное сопровождение по одному из уголовных дел. На выходе из офиса оперативники заинтересовались действиями пожилой женщины. Та заметно нервничала, пытаясь завершить банковскую операцию у банкомата. Полицейские представились и поинтересовались, не нужна ли помощь. Женщина неохотно вступила в диалог с оперативниками и пояснила, что ожидает "важное" сообщение по телефону.

Сотрудники уголовного розыска предположили, что женщина находится под психологическим воздействием мошенников. Полицейские убедили ее прервать операцию по переводу денежных средств в размере 350 тыс. рублей на неизвестный банковский счет, которую пыталась завершить женщина.

В ходе опроса выяснилось, что неизвестные звонили женщине несколько дней подряд. Аферисты представлялись работниками банковского учреждения, сотрудниками службы по финансовому мониторингу и правоохранителями. Женщину запугивали тем, что она осуществляет пособничество незаконному вооруженному формированию.

В итоге неизвестные предложили "защитить" сбережения и перевести их на "безопасный счет". Для этой цели аферисты вызвали ей такси для поездки в банк. Злоумышленники находились с женщиной постоянно на связи, не давая возможности посоветоваться с родственниками или знакомыми.

Только в полиции пожилая женщина поняла, что чуть не стала жертвой телефонных мошенников. Жительница Сызрани благодарит сотрудников органов внутренних дел, которые предотвратили мошенничество и спасли ее сбережения.

"Если бы не полицейские, вовремя пришедшие мне на помощь, я могла лишиться своих накоплений, которые откладывала долгие годы. Раньше считала, что меня мошенники не проведут! О таких случаях читала в газетах и смотрела по телевизору. Несмотря на это, сама попалась на "удочку" аферистов", — прокомментировала женщина.

Следователи Сызрани возбудили уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере". Сейчас полицейские разыскивают лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование продолжается.