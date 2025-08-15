Стало известно, в чем подозревают автора проекта "Станкозавод" Петухова

Появилась информация о сути обвинений директора самарской консалтинговой компании REC и автора проекта "Станкозавод" Никиты Петухова. Речь идет о сделке с недвижимостью.

По данным источника Волга Ньюс, Петухова обвиняют в незаконном выкупе одного из помещений у департамента управления имуществом Самары. Предположительно, недвижимость могла быть приобретена по заниженной стоимости. Сам Петухов не признал вины. Предполагается, что он будет обжаловать арест.

Напомним, в прошлую пятницу суд Железнодорожного района Самары арестовал Петухова. Уголовное дело в отношении него возбудили сотрудники полиции по статье 159 УК РФ (мошенничество). Мужчина занимался креативными кластерами. Один из самых известных проектов - креативный кластер Станкозавод. Предполагалось, что он даст вторую жизнь помещениям бывшего Средневолжского станкостроительного завода, чье производство переехало в пос. Шмидта. Само здание представляет историческую значимость, так как являлось важным промышленным объектом с 1873 года, когда здесь были еще механические мастерские под названием "Бенке и Ко", организованные Готхардом Карловичем Бенке. Консалтинговая компания REC также руководила креативными кластерами в Самаре ("8 студий" на ул. Молодогвардейской, "Артист" на ул. Ленинградской).

Интересно, что сейчас в Следственном комитете расследуют другое уголовное дело, которое тоже касается сделок того же департамента. По подозрению в выкупе по завышенной цене квартир для детей-сирот у своей бывшей супруги на этой неделе задержали замглавы ДУИ Евгения Кальченко.