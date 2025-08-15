16+
В Сергиевске лишенный прав 19-летний парень угнал чужой автомобиль и попал в ДТП

СЕРГИЕВСК. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Сергиевске задержан 19-летний молодой человек, который, будучи лишенным водительских прав, угнал автомобиль Lada Priora, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Во время ночной поездки злоумышленник не справился с управлением и попал в ДТП, при этом машина получила механические повреждения, а сам водитель не пострадал.

Выяснилось, что ранее нарушитель уже был судим за вождение в нетрезвом виде — в 2024 г. суд назначил ему штраф 30 тыс. руб. и лишил права управления транспортными средствами на полтора года.

Задержанному предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость. Материалы уголовного дела направлены в Сергиевский районный суд для рассмотрения по существу.

