В Самаре хотят построить 4 двухуровневые развязки В Самарской области определили победительницу программы "Мама — предприниматель" Развитие с господдержкой: как маленькая компания из Безенчукского района стала крупнейшим производителем филамента в России В Самарской области открыли новый производственный комплекс по выпуску внутрискважинного оборудования для нефтегазодобычи В Екатеринбурге на технологической конференции обсудят будущее российского ИТ-рынка

Экономика и бизнес

Самарская делегация отправится на главный форум о производительности труда

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Делегация Самарской области примет участие в VII Федеральном форуме "Производительность 360", который пройдет 6–7 ноября в Москве на ВДНХ. Мероприятие, посвященное государственной политике и корпоративным стратегиям в сфере производительности труда, соберет ведущих экспертов страны.

Участие самарской делегации подтверждает статус региона как одного из лидеров в реализации национального проекта.

В рамках деловой программы форума запланировано более 20 панельных сессий и мастер-классов, в том числе посвященных повышению производительности труда предприятий. "Производительность — наш главный фокус. Бережливые технологии помогают повышать эффективность и тем самым способствуют адаптации экономики к нарастающему темпу изменений. Важен новый этап проекта — внедрение инструментов бережливого управления в социальной сфере", — отметил заместитель министра экономического развития РФ Денис Тюпышев.

Самарский регион будет представлен сотрудниками министерства промышленности и торговли, Регионального центра компетенций, а также руководителями предприятий-участников федерального проекта.

У Самарской области есть значительный опыт для презентации на федеральной площадке. По итогам 2024 г. регион вошел в тройку лидеров национального рейтинга по реализации нацпроекта. За шесть лет к проекту присоединилось 210 предприятий области с суммарной выручкой 348 млрд рублей. Более 3,4 тыс. сотрудников прошли обучение инструментам бережливого производства.

"На протяжении последних лет регион — в лидирующей группе рейтинга Минэкономразвития России. По предварительным итогам 2024 года у нас второе место среди субъектов РФ. Но потенциал региона больше, и здесь нужны более серьезные усилия. Форум "Производительность 360" — это именно та площадка, где мы находим новые решения для рывка", — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Первый день форума, 6 ноября, откроется дискуссией о роли производительности труда в трансформации экономики. Участники рассмотрят вопросы изменения структуры потребления, рынков труда и повышения уровня технологического развития на примере конкретных отраслей: машиностроения, сельского хозяйства, строительства, туризма и транспортной сферы.

"В этом году тематика форума серьезно расширится: она охватит не только вопросы использования принципов бережливого производства, но и самый широкий инструментарий: современные управленческие методики, роботизацию и автоматизацию, внедрение ИИ-технологий и другие. Особый акцент сделаем на трансфере лучших практик из реального сектора в социальную сферу", — рассказал генеральный директор ФЦК Максим Папушенко.

Второй день форума, 7 ноября, будет посвящен повышению эффективности в социальной сфере. Этот блок особенно важен для регионов, которые активно перенимают бережливые технологии не только на заводах, но и в больницах, школах и учреждениях культуры.

"Новая философия производительности труда не только способствует росту экономических показателей, но и формирует устойчивую основу для долгосрочного развития предприятий в условиях современных вызовов", — говорит директор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Константин Серов.

Параллельно с деловой программой на выставочной экспозиции будут представлены промышленные и антропоморфные роботы, а также пройдут презентации ряда ИИ-инструментов и студенческих разработок. Участники смогут поучаствовать в деловых играх и мастер-классах, имитирующих реальные бизнес-процессы.

Семь лет форум остается ведущей площадкой, где рождаются практические решения для повышения производительности — ключевого механизма достижения национальных целей и устойчивого роста.

Важность мероприятия отметил заместитель председателя Правительства Александр Новак.

Форум пройдет в Москве на ВДНХ в павильоне № 57 "РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ". Организаторы — Минэкономразвития России и Федеральный центр компетенций (ФЦК). Участие бесплатное, по предварительной регистрации. На данный момент подано уже более 700 заявок, количество мест ограничено.

