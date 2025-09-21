Жительница Тольятти "заложила" квартиру и отдала все сбережения мошенникам, которые пообещали ей оправдать ее инвестиции в будущем, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Безработной 35-летней жительнице города через мессенджер пришло заманчивое предложение о работе. Неизвестные в качестве "аванса" перевели на счет женщины 700 тыс. руб. с условием, что она вложит их в криптовалюту, а потом выгодно продаст на бирже. По инструкции, женщина осуществила указанные действия. После с ней связались "благодетели" и сказали, что ее банковский счет заблокирован, а для разблокировки необходимо срочно внести 350 тыс. рублей. У женщины таких денег не оказалось, она оформила кредит и перевела неизвестным оговоренную денежную сумму. Аферисты предложили ей взять еще один кредит, мотивируя, что все затраты окупятся в разы. Женщина поддалась на уловки аферистов и оформила займ в размере 2 млн руб. под залог собственной квартиры с поручительством знакомой. Все деньги она перевела на указанный счет неизвестных. Вновь позвонившие аферисты заявили, что данные деньги они не получили, пояснив, что банк их мог заблокировать. Чтобы не терять времени, женщине предложили перезанять у родственников необходимые 350 тыс. руб. для разблокировки счета. Женщина обратилась за помощью к матери и сестре. Выслушав ее историю, родственники позвонили в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.