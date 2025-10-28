Сызранец ограбил ювелирный магазин на 5,5 млн рублей

В Сызрани полицейские задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в ограблении ювелирного магазина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В торговой точке на ул. Советской злоумышленник разбил стекло витрины и забрал четыре планшетки с ювелирными изделиями. Ущерб составил более 5,5 млн рублей.

Правоохранители изъяли запись с камер наблюдения в торговом зале и на фасаде близлежащего здания. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к грабежу может быть причастен местный житель. Когда мужчину задержали, он признал вину. У него дома изъяли часть похищенного и деньги от продажи нескольких украшений.