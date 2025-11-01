В Жигулевске судимый мужчина избил человека и вновь попал под уголовное дело

Полиция Жигулевска задержала злоумышленника, избившего местного жителя на лестничной клетке. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Ранее в полицию с телесными повреждениями обратился 35-летний житель Жигулевска. Он сообщил что его избил незнакомец. Инцидент произошел в подъезде на лестничной площадке.

Между мужчинами произошел конфликт из-за малозначимого повода. В ходе ссоры оппонент из хулиганских побуждений нанес пострадавшему удары руками и ногами по различным частям тела.

Правоохранители установили что к преступлению может быть причастен ранее судимый за аналогичные преступления 33-летний местный житель. Его задержали. Во время опроса злоумышленник признал свою вину и пояснил, что был не прав.

Возбуждено уголовное дело по статье "Побои".