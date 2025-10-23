Тольяттинка отдала мошенникам почти 1,4 млн руб., пытаясь спасти деньги на кредитной карте

В полицию обратилась 25-летняя жительница Тольятти, заявившая, что стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Женщина рассказала полицейским, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что деньги с ее кредитной карты пытаются похитить. Он предупредил тольяттинку, что ей перезвонит работник банка и подскажет как обезопасить свои деньги. Через некоторое время позвонила женщина, которая представилась сотрудником безопасности банка и сообщила — для сохранности денег необходимо все перевести на специальный счет. Потерпевшая выполнила все указания и перевела мошенникам 1,38 млн рублей. После этого неизвестные перестали выходить на связь.
Девушка поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
