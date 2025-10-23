Александр Бастрыкин заинтересовался делом об изъятии у граждан участков под строительство жилья в Кинельском районе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав жителей Кинельском районе Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"В эфире федерального телеканала сообщается, что в Кинельском районе администрация изымает у граждан земельные участки, выданные под строительство жилья. Отмечается, что новые участки до настоящего времени не предоставлены, компенсация не возмещена. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли", — уточняют в СК РФ.

Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах.