ФК "Акрон" первым из футбольных клубов создал кастомную карту в Counter-Strike, сообщает Steamcommunity. Главным идеологом проекта выступил полузащитник "Акрона" Солтмурад Бакаев, который является сооснователем киберспортивной команды BAKS. Ее представители стали активными участниками предматчевой программы на домашней игре с "Зенитом" — ребята из BAKS протестировали новую карту с болельщиками красно-черных.

Все события на уникальной карте, созданной при поддержке FONBET, происходят на настоящем футбольном стадионе. В качестве препятствий и средств укрытий игроков используются контейнеры и линии рекламных щитов, расположенные на поле. Команды могут сыграть в режиме 2×2. Фишкой карты также является футбольный мяч, который можно погонять и забить в ворота в процессе игры. Новая карта уже доступна в Steam.

23 октября на этой карте запланировано проведение турнира между футболистами "Акрона", киберспортсменами BAKS и стримерами FONBET (poka, anastaze, PCH3LKIN и tried). Соревнование с четырьмя командами пройдет в формате single elimination — с двумя полуфиналами и главным шоу-матчем.