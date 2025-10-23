ФК "Акрон" первым из футбольных клубов создал кастомную карту в Counter-Strike, сообщает Steamcommunity. Главным идеологом проекта выступил полузащитник "Акрона" Солтмурад Бакаев, который является сооснователем киберспортивной команды BAKS. Ее представители стали активными участниками предматчевой программы на домашней игре с "Зенитом" — ребята из BAKS протестировали новую карту с болельщиками красно-черных.
Все события на уникальной карте, созданной при поддержке FONBET, происходят на настоящем футбольном стадионе. В качестве препятствий и средств укрытий игроков используются контейнеры и линии рекламных щитов, расположенные на поле. Команды могут сыграть в режиме 2×2. Фишкой карты также является футбольный мяч, который можно погонять и забить в ворота в процессе игры. Новая карта уже доступна в Steam.
23 октября на этой карте запланировано проведение турнира между футболистами "Акрона", киберспортсменами BAKS и стримерами FONBET (poka, anastaze, PCH3LKIN и tried). Соревнование с четырьмя командами пройдет в формате single elimination — с двумя полуфиналами и главным шоу-матчем.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.