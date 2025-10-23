16+
Футбол Спорт

"Акрон" первым из футбольных клубов создал кастомную карту в Counter-Strike

ТОЛЬЯТТИ. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ФК "Акрон" первым из футбольных клубов создал кастомную карту в Counter-Strike, сообщает Steamcommunity. Главным идеологом проекта выступил полузащитник "Акрона" Солтмурад Бакаев, который является сооснователем киберспортивной команды BAKS. Ее представители стали активными участниками предматчевой программы на домашней игре с "Зенитом" — ребята из BAKS протестировали новую карту с болельщиками красно-черных.

Фото: https://steamcommunity.com

Все события на уникальной карте, созданной при поддержке FONBET, происходят на настоящем футбольном стадионе. В качестве препятствий и средств укрытий игроков используются контейнеры и линии рекламных щитов, расположенные на поле. Команды могут сыграть в режиме 2×2. Фишкой карты также является футбольный мяч, который можно погонять и забить в ворота в процессе игры. Новая карта уже доступна в Steam

23 октября на этой карте запланировано проведение турнира между футболистами "Акрона", киберспортсменами BAKS и стримерами FONBET (poka, anastaze, PCH3LKIN и tried). Соревнование с четырьмя командами пройдет в формате single elimination — с двумя полуфиналами и главным шоу-матчем.

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

