Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Екатерина Тархова дала интервью

Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве своих дедушки и бабушки (бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи), дала интервью программе "Малахов" на федеральном телеканале.

Как рассказывает Екатерина, к которой съемочная группа приехала в СИЗО, когда-то в семье были теплые отношения. Жила Катя с мамой (Людмилой Тарховой), а к бабушке и дедушке они вместе ездили в гости по выходным. Катя также говорит, что из всех она тянулась больше к бабушке, но мама ее, Катю, в жизни очень оберегала.

"Не знаю, в какой момент в отношении меня у мамы поменялась позиция. Это, наверное, странное слово "зависть" в семейных отношениях, но мама привыкла быть на первом месте, а тут у нее подрастала дочь…" — заявила Екатерина.

При этом в программе показали смс от Кати с обзывательствами членов семьи.

Дальше Катя говорит, что у нее завязались отношения с будущим мужем, Владом. Потом была свадьба и рождение сына. А позже начались различные внутрисемейные конфликты, и Катя, оставив сына в Израиле с Владом, приехала в Россию разбираться в конфликте.

Кроме того, Катя рассказала, что в какой-то момент своей жизни через подругу познакомилась с женщиной, которую она называет "Магда". Последняя стала давать ей советы по поводу отношений в семье. Магда, со слов Екатерины, предложила какое-то время пожить в доме у ее сестры в Тбилиси.

Кроме прочего в выпуске программы "Малахов" прозвучало, что сообщник Екатерины прятался на балконе у Виктора и Натальи Тарховых. Подробности планируют раскрыть в следующем выпуске.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его жены. Это произошло после того, как супруги пропали. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда зашла их внучка Екатерина. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты и бочки. Екатерина стала фигуранткой уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек").