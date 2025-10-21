16+
Преступления Происшествия

Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Екатерина Тархова дала интервью

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве своих дедушки и бабушки (бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи), дала интервью программе "Малахов" на федеральном телеканале.

Как рассказывает Екатерина, к которой съемочная группа приехала в СИЗО, когда-то в семье были теплые отношения. Жила Катя с мамой (Людмилой Тарховой), а к бабушке и дедушке они вместе ездили в гости по выходным. Катя также говорит, что из всех она тянулась больше к бабушке, но мама ее, Катю, в жизни очень оберегала.

"Не знаю, в какой момент в отношении меня у мамы поменялась позиция. Это, наверное, странное слово "зависть" в семейных отношениях, но мама привыкла быть на первом месте, а тут у нее подрастала дочь…" — заявила Екатерина.

При этом в программе показали смс от Кати с обзывательствами членов семьи.

Дальше Катя говорит, что у нее завязались отношения с будущим мужем, Владом. Потом была свадьба и рождение сына. А позже начались различные внутрисемейные конфликты, и Катя, оставив сына в Израиле с Владом, приехала в Россию разбираться в конфликте.

Кроме того, Катя рассказала, что в какой-то момент своей жизни через подругу познакомилась с женщиной, которую она называет "Магда". Последняя стала давать ей советы по поводу отношений в семье. Магда, со слов Екатерины, предложила какое-то время пожить в доме у ее сестры в Тбилиси.

Кроме прочего в выпуске программы "Малахов" прозвучало, что сообщник Екатерины прятался на балконе у Виктора и Натальи Тарховых. Подробности планируют раскрыть в следующем выпуске.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его жены. Это произошло после того, как супруги пропали. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда зашла их внучка Екатерина. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты и бочки. Екатерина стала фигуранткой уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек").

Последние комментарии

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

