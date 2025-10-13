16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области будут судить ОПГ, похитившую более 37 тонн нефтепродукта Лже-полицейский выманил у тольяттинца 2 млн рублей Глава СК РФ затребовал доклад по делу о нарушении прав жильцов 15 домов на ул. Вольской в Самаре "Сотрудник правоохранительных органов" украл у самарца 1,6 млн рублей На пытавшегося сохранить свой номер телефона тольяттинца оформили кредиты на 1,5 млн рублей

Преступления Происшествия

В Самарской области будут судить ОПГ, похитившую более 37 тонн нефтепродукта

ТОЛЬЯТТИ. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Следователи предъявили обвинение 15 жителям региона, совершившим преступление на территории Тольятти в составе организованной группы. Их обвиняют в хищении 37 тонн нефтепродукта (метил-трет-бутиловый эфир, используемый при изготовлении бензина). Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сейчас уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

Ранее было установлено, что обвиняемые в период с мая 2023 года по март 2024 года похитили нефтепродукты у одного из акционерных обществ, расположенного в Тольятти, на общую сумму более 3 млн рублей.

По уголовному делу было установлено и проведено: более 6 осмотров мест хищений; 8 обысков в жилище и на территориях производственных баз; допрошены в качестве свидетелей более 30 лиц; 4 судебные экспертизы, а также 20 осмотров предметов и документов.

Следователи предъявили обвинение 15 жителям региона, совершившим преступление на территории Тольятти в составе организованной группы. Их обвиняют в хищении 37 тонн нефтепродукта (метил-трет-бутиловый эфир, используемый при изготовлении бензина). Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2