В Самарской области будут судить ОПГ, похитившую более 37 тонн нефтепродукта

Следователи предъявили обвинение 15 жителям региона, совершившим преступление на территории Тольятти в составе организованной группы. Их обвиняют в хищении 37 тонн нефтепродукта (метил-трет-бутиловый эфир, используемый при изготовлении бензина). Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.
Ранее было установлено, что обвиняемые в период с мая 2023 года по март 2024 года похитили нефтепродукты у одного из акционерных обществ, расположенного в Тольятти, на общую сумму более 3 млн рублей.
По уголовному делу было установлено и проведено: более 6 осмотров мест хищений; 8 обысков в жилище и на территориях производственных баз; допрошены в качестве свидетелей более 30 лиц; 4 судебные экспертизы, а также 20 осмотров предметов и документов.
