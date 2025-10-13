В Самарской области пройдет форум "Единение"

В четверг, 16 октября, в Самарской области состоится первый региональный форум "Единение", направленный на укрепление диалога и межведомственных связей органов исполнительной, законодательной власти региона и церковных структур Самарской митрополии для решения стратегических задач, поставленных государством и Русской Православной Церковью в сфере туризма, паломничества, образования, работы с молодёжью. Форум также нацелен на развития внутреннего, въездного, выездного религиозного туризма и паломничества, в том числе, для молодежи.
Ранее, в мае этого года, в Псковской области прошел международный Конгресс "Единение", организатором которого выступила Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при поддержке министерства экономического развития РФ и Государственной думы.
Самарский регион первым в России перенес данный опыт на региональный формат. Организатором Форума выступила Самарская митрополия и Комиссия по развитию паломничества и принесению святынь, при поддержке правительства Самарской области, Самарской губернской думы, Центра стратегических разработок (Москва). Соорганизаторами являются: Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Самарское областное отделение Союза журналистов России.
Площадкой мероприятия станет Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского (Тольятти, ул. Юбилейная, 4а).
Ранее, 6 октября, в Молодежном многофункциональном центре Самары в рамках форума "Единение" состоялась молодежная стратсессия "Наш маршрут".
В работе форума в Тольятти примут участие представители региональных органов власти в сфере туризма, образования и молодежной политики; епархиальные паломнические службы/центры, представители епархиальных отделов по делам молодежи, миссионерству, катехизации; представители туристического бизнеса; руководители образовательных учреждений; профильных объединений сферы туризма; молодежные объединения; руководители АНО, авторы проектов для молодежи, экскурсоводы, СМИ и иные заинтересованные лица.
Для участия в Форуме необходима регистрация, которую можно пройти по ссылке. Здесь же можно ознакомиться с программой.
