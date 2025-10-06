Мошенники похитили у самарца 1,7 млн рублей

В полицию Самары обратился 23-летний местный житель. Он сообщил, что у него похитили около 1,7 млн рублей, передает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине поступило сообщение в мессенджере от неизвестного, который представился сотрудником "налоговой службы" и убедил, что имеющиеся накопления у самарца необходимо задекларировать.

Местный житель выполнил все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенника, мужчина отдал неизвестному свои сбережения. Злоумышленник перестал выходить на связь, после чего житель Самары понял, что стал жертвой обмана обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.