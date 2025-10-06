Жительница Самарской области обокрала соседку "под влиянием необъяснимого порыва"

В Жигулевске возбудили уголовное дело в отношении 54-летней местной жительницы, подозреваемой в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В сентябре к полицейским обратилась 59-летняя Тольяттинка. Она рассказала, что из съемной квартиры, пока ее не было, украли ноутбук, колонки, фен, телевизор и другое имущество общей стоимостью более 15 тыс. рублей.

Правоохранители не нашли следов взлома. Потерпевшая объяснила это тем, что оставила дверь не запертой и попросила нетрезвую соседку присмотреть за квартирой. Якобы у женщины не было ключей, так как единственный экземпляр находится у мужа на работе, но при этом ей требовалось срочно покормить попугая в Тольятти.

Соседка же при виде полицейских сильно занервничала и давала противоречивые показания. В итоге похищенные вещи нашли в ее квартире. Женщина признала вину и пояснила, что, будучи пьяной, из любопытства зашла в квартиру соседки и под влиянием внезапного, необъяснимого порыва совершила кражу.