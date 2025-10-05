Самарец перевел мошенникам около 5 млн рублей, взятых в кредит

Обманутый самарец оформил на мошенников кредит в 4,8 млн рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В Самаре местному жителю поступило предложение подработать. Звонивший представился специалистом по работе с финансовыми операциями и пообещал постоянный высокий доход, а также консультации за символическую плату.

Поддавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, пострадавший взял кредит и перевел аферисту более 4,8 млн рублей, после чего неизвестный перестал выходить на связь.

Потерпевший понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.