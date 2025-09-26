Мошенники убедили обманутую пенсионерку участвовать в обмане другой тольяттинки

В Тольятти возбудили уголовные дела по факту обмана двух пенсионерок. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сначала к полицейским обратилась 85-летняя местная жительница. Ей позвонили неизвестные и заявили, что пенсионерка якобы финансирует ВСУ, а чтобы избежать уголовной ответственности, нужно срочно передать все свои деньги. По указанию мошенников, тольяттинка сообщила им номер своего СНИЛС и адрес. Вскоре к ней приехал курьер, которому она отдала коробку с деньгами.

Полицейские успели перехватить мужчину в подъезде. В коробке весом более 10 кг было около 600 тыс. руб. с купюрами и монетами по 5 и 10 рублей. Курьер пояснил, что работает в онлайн-сервисе доставки, ничего не знает о содержимом посылки и просто должен был доставить ее на указанный адрес.

Оказалось, что по адресу получателя проживает 64-летняя женщина, которую также обманули. Ранее ей позвонили якобы сотрудники банка, сказали, что на нее оформлен кредит, и убедили перевести деньги на "безопасный счет". Тольяттинка так и сделала и потеряла 700 тыс. рублей. Дальше мошенники предложили женщине "сотрудничать со спецслужбами" и помогать другим обманутым пенсионерам. Неизвестные сказали, что ей привезут деньги, которые нужно будет срочно перевести на "безопасный" счет.