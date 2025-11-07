В Самаре возбудили уголовное дело из-за странной гибели женщины в яме

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В центре расследования — смерть женщины в провале.

Как рассказали близкие погибшей, ЧП случилось два месяца назад. Погибла женщина 1947 года рождения на территории Октябрьского района Самары.

"Все случилось около проезжей части Пятой просеки между профилакторием "Фрунзенец" на ул. Советской Армии, 241 и домом № 198 по ул. 22-го Партсъезда. Пропала она 3 сентября 2025 г. и была найдена в провале в земле с коллектором 7 сентября. Четверо суток женщина была жива (дата смерти по экспертизе — 7 сентября), но не могла выбраться, так как глубина была около 2 м. Проведенная экспертиза установила, что у пострадавшей была хроническая ишемическая болезнь сердца, острая сердечная недостаточность, перелом плечевой кости и ушибленная рана на голове", — рассказывают близкие.

При этом родные задают вопрос: ведь если бы не эта яма в земле, то бабушку могли бы спасти прохожие? А выбраться из двухметровой ямы женщина с переломом не могла. По мнению близких, кто-то виновен в том, что ямы и открытые колодцы встречаются в городе. Сейчас справедливости хочет добиться дочь погибшей (кстати, пенсионерка была награждена медалью Материнства СССР Первой степени).

Как пояснили журналисту Волга Ньюс в СУ СКР по Самарской области, сейчас идет расследование.