Спорт

В Самаре создали первый региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивного спорта

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Презентационная площадка первого в России регионального демонстрационно-просветительского центра адаптивных видов спорта была представлена в рамках международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

Фото: телеграмм канал "Самарский спорт"

Ее посетили руководители региональных министерств спорта и профильных подведомственных учреждений из разных регионов страны. Об опыте создания центра рассказали президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков и заместитель губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев. Среди прочего он отметил, что в дальнейшем центр будет на постоянной основе работать на базе Фонда "Защитники Отечества" на стадионе "Солидарность Самара Арена".

Созданный в Самаре центр стал примером для коллег по созданию площадок для занятий спортом и адаптации ветеранов СВО. Здесь представлено более 30 дисциплин адаптивного спорта: спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорта слепых, спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, спорта глухих, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом.

"На мероприятии наша фабрика представила сани для следж-хоккея и легкоатлетическое оборудование: барьеры, колодки, зоны приземления, ядра. Все оборудование производится в Самарской области. Сотрудничество с Паралимпийским комитетом России и Павлом Алексеевичем Рожковым мы начали два с половиной года назад, когда поставили наши сани в первый демонстрационный центр, созданный в Москве при ПКР. Туда могут прийти ребята после службы в армии и получить консультацию от действующих паралимпийцев о том, что людям с ограниченными возможностями здоровья можно и нужно заниматься спортом, жить полной жизнью, и советы, каким именно спортом можно заняться. Эту инициативу поддержал фонд "Защитники Отечества". Отрадно, что теперь такой центр появится и в Самаре — это говорит о том, насколько наш регион спортивный и какой поддержкой пользуется спорт, в том числе адаптивный, со стороны губернатора и правительства Самарской области", — поделился сотрудник фабрики спортивного инвентаря "Аналитика" Михаил Фомин.

"Для меня и моих боевых товарищей огромное значение имеет развитие адаптивного спорта. Это не просто увлечение — это путь к реабилитации, социализации и возвращению к полноценной жизни. Поэтому особенно ценно, что первый региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивного спорта был создан именно у нас, в Самарской области. А то, что этой теме уделяют высокое федеральное внимание на таких форумах, говорит о настоящем понимании наших проблем и искренней заботе о ветеранах", — подчеркнул помощник губернатора Самарской области, выпускник региональной программы "Школы героев" и член Ассоциации ветеранов СВО Максим Меделяев.

В мае 2025 г. по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта исполнительным органам регионов было дано поручение обеспечить создание демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту по всей стране при участии Паралимпийского комитета России.

Последние комментарии

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

Фото на сайте

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Стенд Самарской области на форуме "Россия-спортивная держава"

Стенд Самарской области на форуме "Россия-спортивная держава"

Все фотогалереи

