В Жигулевске задержали мужчину, который похитил алкоголь и выпил его

В октябре в полицию Жигулевска поступило заявление о хищении алкоголя из сетевого магазина. Сотрудница торговой точки пояснила, что пыталась остановить злоумышленника, но он успел скрыться, передает ГУ МВД по Самарской области.

Полиция по камерам определила, что подозреваемый — ранее судимый за имущественные преступления 44-летний местный житель. Его нашли и задержали. Тот сознался, но отметил, что успел выпить похищенный напиток.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Полиция проверяет задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.