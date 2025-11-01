Самарца будут судить за покупку сильнодействующего лекарства по фальшивым рецептам

В Самаре отправилось в суд уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в использовании поддельного документа. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с апреля 2024 по февраль 2025 г. мужчина через мессенджер "покупал" у неизвестного поддельные бланки рецептов и получал их по почте. Затем на основании фальшивых рецептов он приобретал в аптеках сильнодействующее лекарство. В уголовном деле 27 эпизодов.