Самарский пенсионер лишился 350 тыс. рублей по вине мошенников

В самарскую полицию обратился 86-летний пенсионер, который пожаловался, что его развели мошенники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. У пожилого мужчины похитили 350 тыс. рублей.

Выяснилось, что пенсионеру позвонил неизвестный под видом правоохранителя, убедил проверить деньги на "подлинность" и декларировать доходы, чтобы не допустить финансирование ВСУ.

Для сохранности средств нужно было срочно передать их курьеру. Мужчина выполнил все требования злоумышленника и передал неизвестному наличные. Злоумышленник перестал выходить на связь, после чего мужчина понял, что стал жертвой обмана, обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.