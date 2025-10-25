Сызранец стал фигурантом уголовного дела за нетрезвое вождение, будучи лишенным "прав"

В Сызрани 24-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 264.1 УК РФ.

В июне его на питбайке остановил экипаж ДПС. Водитель был нетрезв и при себе не было документов. От медосвидетельствования мотоциклист отказался.

В ходе проверки выяснилось, что еще не закончился срок предыдущего правонарушения (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ), по которому сызранец был лишен права управления ТС на 1,5 года, а штраф не оплачен.

Как пояснил полицейским мужчина, он собирался сдать питбайк в ремонт, но по пути решил заехать в магазин и выпить пива.

Дело направлено в суд, сообщает ГУ МВД по Самарской области.