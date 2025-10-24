Начальник самарского экзаменационного отделения ГИБДД, инспектор и ее супруг попались на взятках от иностранцев

Военными следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела — начальника экзаменационного отделения Вячеслава Фролова и старшего инспектора Руфии Шайдулловой, а также ее супруга Румиля Шайдуллова, обвиняемых в неоднократном получении взяток в крупном размере (пп. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает СК РФ.
Следствием установлено, что в 2024 г. в Самаре и в Москве Фролов и Шайдулловы получили от граждан иностранного государства взятки в общей сумме более 900 тыс. руб. за незаконную замену национальных водительских удостоверений.
В результате указанных противоправных действий иностранным гражданам незаконно выданы водительские удостоверения государственного образца Российской Федерации.
По ходатайству военного следователя в отношении Фролова, Шайдулловой и Шайдуллова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли