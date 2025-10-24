Начальник самарского экзаменационного отделения ГИБДД, инспектор и ее супруг попались на взятках от иностранцев

Военными следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела — начальника экзаменационного отделения Вячеслава Фролова и старшего инспектора Руфии Шайдулловой, а также ее супруга Румиля Шайдуллова, обвиняемых в неоднократном получении взяток в крупном размере (пп. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает СК РФ.

Следствием установлено, что в 2024 г. в Самаре и в Москве Фролов и Шайдулловы получили от граждан иностранного государства взятки в общей сумме более 900 тыс. руб. за незаконную замену национальных водительских удостоверений.

В результате указанных противоправных действий иностранным гражданам незаконно выданы водительские удостоверения государственного образца Российской Федерации.

По ходатайству военного следователя в отношении Фролова, Шайдулловой и Шайдуллова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.