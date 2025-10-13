Лже-полицейский выманил у тольяттинца 2 млн рублей

В полицию Тольятти обратился 55-летний мужчина и сообщил, что под видом полицейского неизвестный выманил у него почти 2 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевший рассказал, что лже-полицейский припугнул его, сообщив, что деньгами пытаются завладеть злоумышленники. Для предотвращения мошеннических действий якобы требовалось перевести сбережения на безопасный счет.

Переживая за свои накопления, мужчина согласился на предложение и перевел почти 2 миллиона рублей. Позже, как рассказал заявитель, он решил связаться с банком, куда якобы были направлены деньги, однако ни о каком поступлении сотрудники банковского сектора не знают и заверили собеседника о том, что его обманули мошенники.

Обманутый мужчина незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.