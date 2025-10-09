Тольяттинца заподозрили в мошенничестве с социальным контрактом

В Тольятти местный житель подозревается в мошенничестве при реализации социального контракта, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Заявление от представителя государственного учреждения о хищении денег в ходе реализации соцконтракта поступило в полицию весной 2024 года.

"Из собранных материалов следует, что с целью незаконного обогащения, тольяттинец предоставил в государственное учреждение товарный и кассовый чеки о факте покупки им оборудования, которое в действительности им не приобреталось. После получения в рамках социального контракта единовременной денежной выплаты в размере 250 тыс. руб., мужчина потратил ее на личные нужды", уточнила начальник Отдела дознания ОП по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти, майор полиции Елена Акимова.

Отделом дознания ОП по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". В настоящее время фигурант уголовного дела полностью возместил похищенные денежные средства государству.