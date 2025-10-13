Лежавший на дороге мужчина погиб под колесами фуры в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 12 октября, в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области