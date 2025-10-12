Глава СК РФ затребовал доклад по делу о нарушении прав жильцов 15 домов на ул. Вольской в Самаре

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав жильцов 15 многоквартирных домов в на ул. Вольской в Самаре, сообщает Информцентр ведомства.

Длительное время здания находятся в ненадлежащем состоянии: разрушаются фасады и балконные конструкции, фрагменты которых обрушаются на пешеходную зону. Несмотря на признание части строений аварийными, мер к предоставлению гражданам благоустроенного жилья либо организации их ремонта не принимается. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело. О его ходе и результатах потребовал доложить Александр Бастрыкин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.