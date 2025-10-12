Глава СК РФ затребовал доклад по делу о нарушении прав жильцов 15 домов на ул. Вольской в Самаре

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав жильцов 15 многоквартирных домов в на ул. Вольской в Самаре, сообщает Информцентр ведомства.
Длительное время здания находятся в ненадлежащем состоянии: разрушаются фасады и балконные конструкции, фрагменты которых обрушаются на пешеходную зону. Несмотря на признание части строений аварийными, мер к предоставлению гражданам благоустроенного жилья либо организации их ремонта не принимается. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.
В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело. О его ходе и результатах потребовал доложить Александр Бастрыкин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли