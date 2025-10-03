Жительница Самары оформила кредит на умершую мать

В Самаре будут судить 46-летнюю местную жительницу по статье "Мошенничество", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Ранее в полицию обратился представитель финансовой организации. Он сообщил, что один из заемщиков долго не выплачивает кредит.

Изучив финансовые документы, правоохранители установили, что запрос на кредит поступил с телефона жительницы Самары в день ее смерти. После поступления запрашиваемой суммы на счет, лицо, имеющее доступ к личному кабинету пенсионера в банковском приложении, перевело деньги несколькими транзакциями на банковские карты родственников умершей. Позже средства были обналичены через банкомат. Полицейские направили запросы в различные организации, получили ответы и установили, что после всех финансовых онлайн-операций деньги поступили в распоряжение дочери "заемщика".

Безработная, ранее не судимая женщина, допрошенная по уголовному делу о мошенничестве, признала вину: узнав, что ее мама скончалась, взяла ее телефон и подала онлайн-заявку в банковскую организацию для оформления кредита. После одобрения перевела деньги себе и брату на карты, обналичила и потратила по собственному усмотрению.

Отмечается, что подозреваемая полностью возместила ущерб в размере 138 тысяч рублей кредитному учреждению. Сейчас уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу дела.