Многодетную мать из Самарской области обвиняют в мошенничестве с субсидией

В Кинель-Черкасский районный суд отправилось уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в 2017 г. женщина как многодетная мать попала в программу "Молодой семье — доступное жилье" и на следующий год получила 1,3 млн руб. на покупку недвижимости.

Как выяснила прокуратура, обвиняемая перевела продавцу всю сумму субсидии, хотя фактически дом стоил 800 тыс. рублей. Оставшиеся деньги — около 500 тыс. руб. продавец вернул ей.