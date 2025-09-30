В Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции "СВОим примером"

В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция "СВОим примером", организованная ветеранами специальной военной операции. Мероприятие состоялось на площадке Самарской областной станции переливания крови, где герои, уже завершившие свою службу, продолжили помогать стране — на этот раз в качестве доноров.

Инициатором выступил ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Андрей Растегаев, участник программы "Школа героев", созданной по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев".

"В честь знаковой даты мы с товарищами решили провести донорскую акцию, — пояснил Андрей Растегаев. — Кровь нужна всегда: не только раненым на фронте, но и мирным жителям в больницах. Такие акции — наш вклад в общее дело".

Среди тех, кто впервые присоединился к донорскому движению, — ветеран боевых действий, также участник "Школы героев" Евгений Озеров. Для него сдача крови стала личным долгом.

"В начале СВО я сам получил ранение и потерял много крови, — рассказал Евгений. — Мне когда-то помогли доноры, и теперь я чувствую ответственность перед другими".

Медики подчеркивают, такие инициативы имеют огромное социальное значение.

"Милосердие, которое присуще нашему народу, объединяет нас не только в этот день, — сказала заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова. — Мы понимаем, в каких сегодня трудных условиях находятся жители Донбасса, и, конечно, наши сердца с ними. Сегодня сотрудники станции также присоединились к акции, организовав сбор гуманитарной помощи".

Ежедневно в Самаре и области помощь доноров получают сотни людей. Сдать кровь может любой здоровый гражданин России от 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Всю необходимую информацию можно уточнить на официальных сайтах медицинских учреждений