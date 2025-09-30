16+
Общество

Благодаря госпрограмме в Самарской области обновляют инфраструктуру в сельских территориях

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2025 году в Самарской области продолжается реализация мероприятий по комплексному развитию сельских территорий, направленных на модернизацию инженерной и коммунальной инфраструктуры. В рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области" запланированы значимые проекты в четырех населенных пунктах: селе Большая Глушица (Большеглушицкий район), селе Исаклы (Исаклинский район), селе Утевка (Нефтегорский район) и городе Нефтегорск.

Фото: ГБУ ДПО "Самара-АРИС"

В селе Исаклы уже завершено строительство тепловой сети до многоквартирного дома по улице Мелиоративной, что обеспечит стабильное теплоснабжение жильцов. Построены линии передачи данных в сквере Молодоженов на улице Куйбышевской для расширения доступа к высокоскоростному интернету и повышения цифровой доступности. Также в райцентре будет проведен капитальный ремонт водопроводных сетей, что повысит надежность водоснабжения.

В селе Большая Глушица осуществляется реконструкция канализационных очистных сооружений, что повысит экологическую безопасность и эффективность очистки сточных вод. Капитальный ремонт водопровода на втором этапе обеспечит надежное и качественное водоснабжение для жителей. Кроме того, запланировано строительство канализационных сетей на улицах Чапаевской, Красноармейской, Бакинской, Пугачевской, Гагарина, Рабочей и Кировской, что позволит подключить домовладения к централизованной канализации.

В селе Утевка внимание будет сосредоточено на создании современной системы водоснабжения и водоотведения. Работы по реконструкции водозабора вышли на завершающую стадию. Скоро жители села Утевка будут обеспечены надежным источником водоснабжения. Реализация проекта позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение села. Проектирование и строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 500 кубометров в сутки обеспечит экологически безопасное обращение со сточными водами и позволит подключить к канализационной системе новые объекты.

В Нефтегорске производится капитальный ремонт тепловых сетей, направленный на снижение теплопотерь и повышение надежности теплоснабжения жилого фонда и социальных объектов.
На реализацию объектов инженерной инфраструктуры в этом году из федерального и областного бюджетов предусмотрено почти 700 млн рублей и еще более 400 млн рублей предусмотрено на реализацию объектов социальной инфраструктуры.

"Обновление инженерной и коммунальной инфраструктуры в сельской местности играет ключевую роль в повышении качества жизни населения и обеспечивает комфортные бытовые условия для жителей. Кроме того, модернизированная инфраструктура создает технические предпосылки для подключения новых жилых и социальных объектов, что стимулирует развитие сельских территорий и делает их более привлекательными для жизни и инвестиций", — рассказал Алексей Попов, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

В 2025 году самарский регион реализует мероприятия в рамках госпрограммы на сумму более 1,9 млрд рублей. На 2026 год сформирована заявка на сумму свыше 4,5 млрд рублей. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что заявки, которые уже поданы, получат поддержку региона.

