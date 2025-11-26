С 1 декабря изменится расписание судов на маршруте "Самара - Рождествено"

В понедельник, 1 декабря, изменится расписание судов на маршруте "Самара - Рождествено", сообщает сайт перевозчика.
Из Самары рейсы будут осуществляться в 6:45, 8:15, 10:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00.
Из Рождествено - 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 15:00, 17:00 и 19:00.
В зависимости от погоды могут быть внесены изменения.
Последние комментарии
