Общество

С 1 декабря изменится расписание судов на маршруте "Самара - Рождествено"

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 1 декабря, изменится расписание судов на маршруте "Самара - Рождествено", сообщает сайт перевозчика.

Из Самары рейсы будут осуществляться в 6:45, 8:15, 10:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00.

Из Рождествено - 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 15:00, 17:00 и 19:00. 

В зависимости от погоды могут быть внесены изменения. 

