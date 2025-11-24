Участник "Школы героев" помогает воспитывать защитников Отечества

В Военно-патриотическом объединении "Спас" реализуется комплексная программа подготовки подростков. Занятия, выстроенные по принципу максимального погружения в армейскую атмосферу, включают в себя не только строевую и физическую подготовку, но и формирование духовно-нравственных ценностей.
Воспитанники в возрасте от 10 до 17 лет осваивают целый ряд военных дисциплин. Элементы формы, знаки отличия и система зачетов создают среду, полностью приближенную к реальной службе.
"Здесь вырабатывается дисциплина и прививается любовь к спорту, что очень улучшает физическое состояние, — делится впечатлениями выпускник объединения Николай Самородов. — И, конечно, важна сама атмосфера: ты приходишь на тренировки с друзьями, проводишь время с пользой в хорошей компании".
Руководитель объединения Сергей Кузёмин подчеркивает, что работа ведется в двух ключевых направлениях: "Мы уделяем внимание не только физической форме, но и духовному стержню. Объясняем подросткам на примерах таких исторических личностей, как Александр Невский или Дмитрий Донской, что значит стоять за веру и Отечество. Это помогает выстроить причинно-следственную связь и понять истинные ценности патриотизма".
Практическую часть обучения обеспечивает ветеран специальной военной операции Максим Баранович. Обладая уникальным боевым опытом, он преподает ребятам основы военного дела, включая тактику ведения боя и оказание первой медицинской помощи.
"Программа построена на отработке навыков в условиях, близких к реальным, — поясняет Максим, который также является участником проекта "Школа героев". — Мы учимся сборке-разборке автомата, передвижению в составе штурмовых групп, отработке действий при штурме зданий и лестничных пролетов. Естественно, что после такой серьезной подготовки многие наши воспитанники осознанно выбирают путь служения Родине".
Работа с молодежью в рамках патриотического объединения — одно из важных направлений регионального проекта "Школа героев", инициированного губернатором Вячеславом Федорищевым и продолжающего президентскую программу "Время героев".
