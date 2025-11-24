В Самарской области 22 ноября погода установила новый климатический рекорд

В субботу, 22 ноября, в четырех населенных пунктах Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
В Сызрани и Новодевичьем последний раз так тепло в этот день было 62 года назад — в 1963 году. Тогда столбик термометра поднялся до 9°С и 8,5°С соответственно. В нынешнем году 22 ноября воздух в Сызрани прогрелся до рекордных 9,9°С, в Новодевичьем — до 9,2°С.
Также температурные рекорды в этот день синоптики зафиксировали в Тольятти и АГЛОСе.
|
Метеостанции
|
Значение предыдущего максимума температуры воздуха,°С/год
|
Максимальная температура воздуха в 2025 г. °С
|
Отклонение в °С
|
Тольятти
|
8,8/1996
|
9,1
|
0,3
|
АГЛОС
|
8,8/2008
|
8,9
|
0,1
|
Сызрань
|
9,0/1963
|
9,9
|
0,9
|
Новодевичье
|
8,5/1963
|
9,2
|
0,7
