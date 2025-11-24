В Самарской области 22 ноября погода установила новый климатический рекорд

В субботу, 22 ноября, в четырех населенных пунктах Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

В Сызрани и Новодевичьем последний раз так тепло в этот день было 62 года назад — в 1963 году. Тогда столбик термометра поднялся до 9°С и 8,5°С соответственно. В нынешнем году 22 ноября воздух в Сызрани прогрелся до рекордных 9,9°С, в Новодевичьем — до 9,2°С.

Также температурные рекорды в этот день синоптики зафиксировали в Тольятти и АГЛОСе.