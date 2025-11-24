16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области 22 ноября погода установила новый климатический рекорд Директор Самарского металлургического колледжа Николай Мальцев погиб в массовом ДТП Ностальгия и настойки: Сергей Жуков открыл в Самаре рюмочную "Евгенич" В регионе ожидается сильный туман Лекторы из Самарской области стали победителями конкурса Знание.Лектор

Общество

В Самарской области 22 ноября погода установила новый климатический рекорд

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 22 ноября, в четырех населенных пунктах Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

В Сызрани и Новодевичьем последний раз так тепло в этот день было 62 года назад — в 1963 году. Тогда столбик термометра поднялся до 9°С и 8,5°С соответственно. В нынешнем году 22 ноября воздух в Сызрани прогрелся до рекордных 9,9°С, в Новодевичьем — до 9,2°С. 

Также температурные рекорды в этот день синоптики зафиксировали в Тольятти и АГЛОСе.

Метеостанции

Значение предыдущего максимума температуры воздуха,°С/год

Максимальная температура воздуха в 2025 г. °С

Отклонение в °С

Тольятти

8,8/1996

9,1

0,3

АГЛОС

8,8/2008

8,9

0,1

Сызрань

9,0/1963

9,9

0,9

Новодевичье

8,5/1963

9,2

0,7

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Фото на сайте

В Самаре прошел крестный ход: фото

В Самаре прошел крестный ход: фото

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30