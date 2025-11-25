В Самарской области прогнозируется сильный туман

В Самарской области во вторник, 25 ноября, объявлен желтый уровень опасности.

"В течении дня местами преимущественно в северных районах области сохранится туман при ухудшении видимости до 500 м и менее", — сообщает "Приволжское УГМС".

МЧС России напоминает:

- будь внимателен и осторожен на дорогах;

- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.