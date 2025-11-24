16+
Общество

На Губернском рынке в Самаре устранены нарушения пожарной безопасности

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре на Губернском рынке выявлены нарушения пожарной безопасности. Так, на входных дверях помещений складского назначения с наружной стороны промышленной площадки отсутствуют обозначения категорий и классов их зон, замки дверей эвакуационный выходов, ведущих непосредственно наружу, не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа, руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Прокуратура Ленинского района внесла в адрес директора организации представление, а также в отношении должностного лица возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

После вмешательства надзорного ведомства в здании рынка нарушения устранены в полном объеме.

