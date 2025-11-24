На Губернском рынке в Самаре устранены нарушения пожарной безопасности

В Самаре на Губернском рынке выявлены нарушения пожарной безопасности. Так, на входных дверях помещений складского назначения с наружной стороны промышленной площадки отсутствуют обозначения категорий и классов их зон, замки дверей эвакуационный выходов, ведущих непосредственно наружу, не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа, руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Прокуратура Ленинского района внесла в адрес директора организации представление, а также в отношении должностного лица возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.
После вмешательства надзорного ведомства в здании рынка нарушения устранены в полном объеме.
Последние комментарии
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу