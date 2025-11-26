16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов В Самарской области школьники из сельского агротехкласса — победители форума "Волжский импульс" В старом городе автобусы № 34 из-за ремонта изменили маршрут Более 150 образовательных учреждений Самарской области присоединятся к всероссийской акции "Военно-патриотический диктант" Старшее поколение - в центре внимания: начался прием заявок на конкурс практик активного долголетия

Общество

В Самарской области школьники из сельского агротехкласса — победители форума "Волжский импульс"

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Направлению "Карьера в АПК", собравшему старшеклассников из сельских агроклассов, студентов СамГАУ и молодых специалистов агропромышленного комплекса, было уделено большое внимание на карьерном форуме "Волжский импульс". Событие прошло в Самаре для молодых специалистов, стремящихся к профессиональному росту.

Фото: предоставлено Минсельхозом СО

Форум предоставил молодым талантам уникальную возможность проявить себя, развить профессиональные навыки и предложить инновационные решения для аграрной отрасли. Участники трека "Карьера в АПК" на площадке Самарского государственного аграрного университета в командах работали над актуальными кейсами. Работающая молодёжь разрабатывала проект в сфере агротуризма, студенты занимались развитием сельских территорий, а школьники работали над профориентационным медиапроектом.

"В целом весь наш трек "Карьера в АПК" направлен на разработку идей, касающихся привлечения молодежи в сельскохозяйственную отрасль", — рассказал молодежный министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Березин.

Кульминацией мероприятия стала успешная защита проектов. Проект "Агромолодежный контент: привлечение школьников в АПК" воспитанников агротехнологического класса школы села Новое Ганькино Исаклинского района получил высокую оценку жюри и стал одним из победителей форума.

В Самарской области агротехклассы, реализуемые в рамках проекта "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", доказали свою эффективность. Они не только знакомят учащихся с агротехнологиями, но и воспитывают активных и инициативных специалистов, готовых вносить изменения в отрасль.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание привлечению молодых специалистов в АПК. По его инициативе дважды повышались стимулирующие выплаты для молодых специалистов на селе, а также формируется совет молодых специалистов отрасли.

"Это будет не просто совещательный орган, а действенный механизм, площадка, где каждый сможет вносить свой вклад в формирование новых программ развития. Наша цель — стопроцентная укомплектованность предприятий АПК квалифицированными кадрами", — отметил глава региона.

Участие школьников из агроклассов в форумах и кейс-чемпионатах — это не просто знакомство с профессией, а реальное вовлечение в отрасль, способствующее формированию устойчивого интереса к агропромышленному сектору и достижению целей нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Богатый 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Фото на сайте

В Самаре прошел крестный ход: фото

В Самаре прошел крестный ход: фото

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30