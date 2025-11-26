В неврологическом отделении Тольяттинской больницы № 5 создали современные условия

Капитальный ремонт провели в двух блоках второго неврологического отделения Тольяттинской городской клинической больницы № 5. Обновление стало возможным благодаря средствам регионального бюджета.

"Модернизация коснулась систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, кислородоснабжения, — отметил главный врач больницы Александр Вавилов. — Для создания комфортных условий для пациентов были отремонтированы палаты. Также в отделении установлены функциональные кровати, для связи с медперсоналом каждая палата оборудована индивидуальной кнопкой вызова".

Кроме того, установлены поручни, расширены дверные проемы, учитывая потребности маломобильных граждан. В коридорах отделения установлены специальные поручни для безопасности пациентов, находящихся на лечении в отделении.

"Ежегодно помощь в отделении получают около 1400 пациентов. В рамках обновления коечный фонд увеличен до 60 мест, — подчеркнул Александр Вавилов. — Улучшение инфраструктуры отделения способствует повышению качества медицинской помощи и созданию благоприятных условий как для работы медицинского персонала, так и для комфорта и безопасности пациентов".

Обновленное отделение оказывает специализированную помощь пациентам с широким спектром неврологических заболеваний, включая патологии периферической и вегетативной нервной системы, хроническую ишемию мозга, энцефалопатии, а также наследственные и хронические заболевания нервной системы.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из ключевых направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.