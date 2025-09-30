Рассказывает "КонсультантПлюс": бывает и так — КАСКО оплатил, а выплату не получил

Гражданин заплатил 33 тыс. руб. за КАСКО на свой автомобиль Киа, получил полис. Авто было застрахован на случай ущерба или угона. Гражданин решил, что теперь может спать спокойно.

Под конец года действия КАСКО случилась неприятность, повредилось лобовое стекло. Гражданин оценил ущерб и пошел за своими 190 тыс. в страховое Общество. И тут случился казус. Страховая заявила, что-договор-то в силу не вступил. Мол, вы не внимательно читали Правила и полис. Там же написано: договор вступает в силу не ранее прохождения страхователем предстрахового осмотра транспортного средства. Раз, осмотр не пройден, то до свидания.

Гражданин пошел в суд. Здесь он требовал: страховую премию, раз договор не заключен, в размере 33000 рублей, 126720 рублей неустойки, 16500 рублей штрафа, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, расходы по оплате услуг юриста 5000 рублей, убытки в размере 190353,54 руб.

На первом витке споров суды сослались на пункт Правил страхования, согласно которому договор вступает в силу с даты уплаты страховой премии. И решили, что договор действующий. А значит, гражданину положено страховое возмещение, неустойка, штраф, компенсация морального вреда и 5 тыс. на юриста.

Когда дело отправили на пересмотр, суды пришли к противоположному мнению. Поскольку истец не исполнил обязанность по предоставлению ТС на пред страховой осмотр, договор к моменту причинения повреждений не вступил в силу, и, следовательно, оснований для удовлетворения иска не имеется.

Дело дошло до Верховного суда. Он изучил все заново.

Как следует из страхового полиса, договор страхования заключен на основании Правил страхования, согласно которым договор вступает в силу с даты уплаты страховой премии, если договором не предусмотрено иное. В соответствии с условиями, изложенными в страховом полисе, договор вступает в силу не ранее прохождения предстрахового осмотра, если это предусмотрено договором. Страховой полис содержит указание на то, что по данному транспортному средству требуется прохождение предстрахового осмотра.

Вместе с тем, в договоре (полисе страхования) отсутствуют данные, подтверждающие вручение страхователю Правил страхования или ознакомление с ними. Кроме того, в договоре указан конкретный период его действия — с 00:00 16 марта 2021 г. по 24:00 15 марта 2022 г.

Страховая компания, намеренно включив в договор условие о предстраховом осмотре, не совершила никаких действий по его организации, не представила информацию о порядке его прохождения, однако получила страховую премию, выдала страховой полис, а затем отказалась выплачивать страховое возмещение. При этом факт наступления страхового случая — повреждение лобового стекла — под сомнение никто не ставил.

Такие действия Страховой, заявляющей о том, что данный договор не вступил в силу ввиду отсутствия акта предстрахового осмотра не соответствуют принципу добросовестности. Дело отправили на пересмотр.

Вот так хитрые страховщики пытаются избежать выплат. Чтобы быть уверенным, что проблем со страховой выплатой не будет, стоит заглянуть в полис: нет ли в нем особых условий для вступления его в силу. Например, не нужно ли пройти осмотр застрахованного имущества. Иначе потом придется долго спорить. И не все суды сразу разберутся, кто прав в этой ситуации, а кто виноват.

Цена вопроса: 190353,54 руб.

При подготовке консультаций использованы материалы СПС КонсультантПлюс.

Компания КонсалтикаПлюс – официальный дистрибьютор СПС КонсультантПлюс с 2001 года.

Читайте другие полезные материалы на сайте consaltika.ru.

Не ждите ошибок, консультируйтесь у профессионалов.