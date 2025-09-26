16+
XIII ежегодный форум "Здоровая организация": ВСК и ЭКОПСИ объединили HR-лидеров для диалога о здоровье бизнеса

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Страховой Дом ВСК совместно с консалтинговой компанией ЭКОПСИ консалтинг провел XIII ежегодный форум "Здоровая организация". Мероприятие собрало более 300 участников, включая не только HR-директоров, но и первых лиц крупнейших российских компаний. Фокусом форума стал комплексный подход к управлению здоровьем организаций — от благополучия сотрудников до системных решений для повышения продуктивности бизнеса.

Форум открылся утренней гонг-медитацией под руководством психолога и звукотерапевта Светланы Шиловой, которая помогла участникам восстановить эмоциональный баланс и подготовиться к продуктивной работе.

Открывая официальную часть, председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк отметил уникальность мероприятия, подчеркнув, что на большинстве бизнес-форумов темы здоровья организаций обычно остаются без внимания. Для ВСК этот вопрос является стратегическим приоритетом — компания уже провела серию встреч с HR-сообществом в более чем 40 регионах России. Партнерство с ЭКОПСИ, длящееся с 2018 года, позволяет последовательно продвигать идеи здорового образа жизни, поскольку только здоровая компания может демонстрировать устойчивые результаты.

"Мы все чаще видим среди участников форума не только HR-профессионалов, но и первых лиц компаний, которые хотят напрямую задавать вопросы, перенимать лучшие практики и менять подходы в своих организациях. Именно поэтому в этом году темой форума выбрали термин "Здоровая организация" — это шире, чем просто мотивация персонала или HR-инновации. Речь о комплексном подходе к здоровью всей бизнес-среды.

Для нас очевидно, что бизнес-эффективность, работа с персоналом и продуктивность — вещи абсолютно связанные. Мы с командой провели масштабное исследование нашей клиентской базы и подтвердили на цифрах, что хорошо замотивированные люди дают больше ценности организациям, а "болезни" компаний напрямую отражаются на их результатах и росте. Компании с продуманными программами здоровья показывают на 20-30% более низкие показатели текучести и на 15-25% более высокую производительность. Уверен, инвестиции в здоровье команды являются не расходной, а доходной статьей бюджета, которая окупается повышением лояльности и продуктивности, является стратегическим вложением в человеческий капитал", — отметил Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Ключевой темой дискуссии стала роль социального пакета как стратегического инструмента управления. Марина Сосновская, руководитель дирекции развития продаж ДМС ВСК, отметила: "Сегодня социальный пакет — это не просто бенефиты, а важный элемент системы мотивации, который напрямую влияет на лояльность сотрудников и эффективность бизнеса".

Особый интерес участников вызвала сессия "Антистресс-терапия: формирование ресурсных привычек для счастливой жизни", которую провела мотивационный спикер Ирина Ковалева — эксперт федеральных телеканалов, тренер и автор собственной методики в области позитивной психологии, успешный блогер с аудиторией более 350 тысяч подписчиков.

Ректор ВСК Университет Александр Анапольский провел практическую дискуссию "HR-счастье: миф или реальность?", в рамках которой участники исследовали источники профессионального вдохновения и методы создания среды, где счастье становится неотъемлемой частью работы. На интерактивной сессии "Витамины для роста и развития" HR-руководители разрабатывали практические решения для социального обучения.

Опытом системного подхода к управлению поделились представители крупнейших промышленных компаний. Ирина Булгакова (HRD ГОТЭК) и Елена Самсонова (вице-президент по персоналу ЕВРАЗ) обсудили с модератором Анастасией Поповой (ЭКОПСИ) внедрение сбалансированных систем КПЭ, работу с талантами и практики регулярного менеджмента.

Завершился форум сессией "Баланс и устойчивость руководителя: как управлять стрессом и сохранять ресурс". Практикующие психологи ЭКОПСИ Анна Фридлянд и Дина Фахрова представили инструменты для укрепления психологической устойчивости, включая техники осознанности, методы регуляции стресса и практики быстрого восстановления.

